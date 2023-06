MERCATO, Si riaccende l'asse Firenze-Bologna: i nomi

FirenzeViola.it

L'asse Firenze-Bologna resta sempre tiepida sul mercato. Un po' per i calciatori che piacciono alla Fiorentina, con le trattative per Orsolini e Dominguez che proseguono anche se si parla della possibilità di puntare sull'esterno per poi lasciare il centrocampista ai rossoblu. Un po' perché in chiave rossoblu si è riacceso l'interesse per Terzic, in cerca di più spazio la prossima stagione.