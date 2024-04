MALE MILENKOVIC, MANDRAGORA IN SOFFERENZA, BIRAGHI PURE, TERRACCIANO INFILZATO

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Freddato sul primo tentativo di Koopmeiners non sembra rapidissimo nel distendersi poi ringrazia il VAR che annulla la sassata di Scamacca. Nel secondo tempo incassa altre tre reti una delle quali, quella di Lookman, ancora in diagonale. Infilzato, 5

DODÒ - Bello il cross per Bonaventura dopo una ventina di minuti di gioco. Resiste alle folate avversarie seppure rimedi un giallo ingenuo nell’esultanza per il pari di Quarta, 6

Dal 35’ st KAYODE - Prova a dare un minimo di spinta, 6

MILENKOVIC - Sorpreso dalla ripartenza dell’Atalanta a dieci minuti dall’intervallo quando De Ketelaere manda fuori di poco è in affanno anche nell’anticipo su Ederson che favorisce il tiro alto di Ruggeri. Chiude una brutta serata rimediando l’espulsione per fallo da ultimo uomo su Scamacca, 4,5

RANIERI - Non fa a tempo a intervenire sul tiro di Scamacca che però si vede annullare il gol e di lì a poco gli scappa anche De Ketelaere che manda fuori di poco infine ferma a modo De Ketelaere sul finire di primo tempo. Regge per quanto può nel secondo tempo poi anche lui alza bandiera bianca, 5,5

BIRAGHI - In difficoltà nel primo tempo sulle ripartenze bergamasche che portano al tiro prima Koopmeiners poi De Ketelaere. Trova un gran bell’assist per il pareggio di Quarta poi però è sovrastato da De Katelaere sul gol di Scamacca e nel finale non riesce a fermare la ripartenza che vale il gol di Lookman, 5

MANDRAGORA - Controllo infelice sul primo pallone insidioso che favorisce l’azione del gol di Koopmeiners, più tardi rimedia il giallo che costa la squalifica per via della diffida. Finisce da difensore centrale ma Scamacca lo fredda sul gol del 2-1. Serata di grande sofferenza, 5

Dal 35’st COMUZZO - Entra con buonissima personalità, 6

BONAVENTURA - Dopo il gol dell’Atalanta avrebbe sulla testa un buon pallone che non riesce a girare verso la porta, poi perde il pallone che porta Scamacca a segnare prima che intervenga il VAR. Secondo tempo di sofferenza senza grande apporto in termini di qualità, 5,5

NICO - Tiro non troppo insidioso dopo 4 minuti, più tardi Carnesecchi in uscita lo colpisce senza che La Penna intervenga. Dopo l’espulsione di Milenkovic abbassa di molto il suo raggio d’azione sacrificandosi in copertura ma contando anche il primo tempo le aspettative erano altre, 5,5

BELTRAN - Buon lavoro in avvio quando chiama al tiro Nico poi rimedia un pestone che spinge La Penna a rivedere l’azione del gol di Scamacca annullandolo. Per il resto nella prima frazione è, al solito, troppo lontano dall’area di rigore. Sacrificato sull’altare dei cambi dopo l’espulsione di Milenkovic esce dopo l’ennesima gara in cui l’area di rigore avversaria la vede col binocolo, 5

Dal 14’st DUNCAN - Prova ad alzare una diga che non regge, 5,5

KOUAMÈ - Si vede poco nel corso del primo tempo quando la Fiorentina a sinistra trova poca profondità e quando ben servito da Belotti si fa murare il tiro da Hien. La punizione dalla quale nasce il pareggio di Quarta è l’unico squillo della sua serata, 5,5

Dal 35’st IKONÈ - Zero possibilità d’incidere, 6

BELOTTI - Tentativo in avvio respinto da Carnesecchi, poi dopo una buona difesa di palla chiama al tiro Belotti che si vede respingere il tiro da Hien. In condizioni non perfette prova a fare quel che può, ma è poco, 5,5

Dal 9’st QUARTA - Entra e segna il gol del pareggio, ma nel finale si arrende al contropiede nerazzurro, 6,5

ITALIANO - Recupera tutti i big a cominciare da Bonaventura che fa coppia con Mandragora davanti alla difesa, davanti c’è Beltran dietro a Belotti con Nico e Kouamè a destra e sinistra. Il gol di Koopmeiners è una doccia fredda dopo nemmeno 10 minuti di gioco e anche se resta qualche dubbio sull’uscita di Carnesecchi su Nico la sua squadra fatica a rendersi pericolosa al netto di un buon atteggiamento. L’espulsione di Milenkovic peggiora di molto le cose e nonostante Quarta riapra i giochi ancora una volta la sua squadra si fa infilare e infilzare con la solita eccessiva facilità. L'Atalanta pare nettamente più forte e più attrezzata anche se il pullman davanti alla porta si poteva parcheggiare molto meglio, 5