SOTTIL IN STATO DI GRAZIA, NZOLA AL POSTO GIUSTO, OK JACK E IL GALLO

TERRACCIANO - Risponde alla prima conclusione da dentro l’area di Thiago, poi Vanaken lo spiazza dal dischetto siglando il pareggio poco dopo il quarto d’ora. Trafitto dal diagonale di Thiago del 2-2 non deve compiere altri interventi ma poteva andar giù meglio, 5,5

DODÒ - Duello con Jutgla che nel primo tempo lo vede spesso vittorioso. Dalla sua parte non manca lo spazio per arrivare al cross, lui lo fa con continuità anche se non sempre con precisione, 6

QUARTA - Perde Thiago che arriva al tiro prima che da quell’azione nasca il rigore concesso al Brugge. L’unica sbavatura di una buona prova, 6

RANIERI - Fa buona guardia su Thiago anche se sul suo rinvio nasce l’azione che porta il Brugge a procurarsi un rigore. Lo stesso non si può dire sul rinvio dalle retrovie che manda Thiago al diagonale che vale il pareggio. Un’amnesia che poteva costare cara, 5,5

BIRAGHI - Ben imbeccato in avvio di gara offre il bel pallone che Nico alza sopra la traversa dopo il gol di Sottil, poi però è sfortunato nel metter la mano sul tocco di Thiago dal quale scaturisce il rigore del pari belga. Per il resto dà il suo apporto, 6

ARTHUR - Smista bene i primi palloni legando a modo il gioco anche se sul finire di primo tempo potrebbe essere più incisivo al tiro al termine di una bella ripartenza avviata da Sottil. Esce dopo che i suoi incassano il pari, 6

Dal 25’st MAXIME LOPEZ - Alimenta il possesso palla senza prendersi troppi rischi, 6

BONAVENTURA - Si concede più di un inserimento per vie verticali, da un suo tiro la goffa respinta di Jackers propizia il gol di Belotti. Bello il modo in cui crea l’occasione di Belotti a metà ripresa trovando tempo e spazio per un buon cross. Conferma la sua qualità, 6,5

Dal 42’st BARAK - S.v.

NICO - Si trova sui piedi due palloni invitanti nei primi venti minuti ma alza troppo la mira in entrambe le occasioni. Rimedia il giallo in un primo tempo in chiaroscuro. In realtà il secondo tempo è di maggiore difficoltà, probabilmente anche fisica, 5,5

BELTRAN - Come da prassi difende parecchi palloni salvo cercare spesso l’imbucata per Nico. Bravo di testa non trova lo specchio per poco su invito di Sottil. L’occasione di stasera arriva dopo parecchio tempo confermandolo un po’ più pericoloso rispetto al passato, 6

Dal 25’st IKONÈ - Entra bene in partita, non a caso è bello il tiro che costringe Jackers a distendersi per mandare in corner, 6,5

SOTTIL - Pronti via e trova lo spazio per il tiro a giro, molto bello, che vale il vantaggio immediato. Buono anche il cross per il colpo di testa di Beltran che finisce alto di poco poi chiude il primo tempo con una ripartenza che chiama al tiro Arthur. Costretto a uscire conferma il buonissimo momento. In stato di grazia, 7

Dal 7’st KOUAMÈ - Entra senza riuscire troppo a incidere nonostante non manchino gli spazi dalla sua parte, 5,5

BELOTTI - Bello il velo che chiama al tiro Nico poco dopo il vantaggio, poi è molto bravo a girarsi dentro l’area di rigore firmando il raddoppio e il suo primo gol europeo in maglia viola. Trova la bella risposta di Jackers di testa in avvio di ripresa poi però non è molto preciso sempre sulle palle alte in mezzo all’area. Intanto però si è sbloccato, 6,5

Dal 42’st NZOLA - Entra e trova la carambola giusta con il palo che vale il vantaggio preziosissimo con il quale la Fiorentina si giocherà la gara di ritorno. Al posto giusto nel momento giusto, 7

ITALIANO - Dietro i centrali sono Quarta e Ranieri, in mezzo torna Arthur dal 1’ accanto a Bonaventura, a sinistra c’è Sottil. La scelta di promuovere il numero 7 è subito vincente perché la sua squadra passa in vantaggio grazie a lui. Incassato il pari su rigore il primo gol europeo di Belotti riporta di nuovo in quota i viola che vanno negli spogliatoi meritatamente in vantaggio. Nella ripresa la superiorità numerica dovrebbe favorire i suoi che invece incassano il pari, così più che gli ingressi di Kouamè e Ikonè è la mossa finale di Nzola a regalare un vantaggio fondamentale nell’ottica della gara di ritorno e a premiare il suo coraggio, 7