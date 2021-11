M.QUARTA, Il bicchiere mezzo pieno del ko di Torino

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OSSERVATORE DELLA JUVENTUS IERI AL FRANCHI Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... Una partita per volta. Così Massimiliano Allegri ha detto nella conferenza stampa della vigilia di Champions con lo Zenit: "L'obiettivo è la partita di Champions di domani, poi penseremo alla gara con la Fiorentina". Il momento è... NOTIZIE DI FV NAZIONALI, SONO 9 I CONVOCATI. MA C'È IL DUBBIO NICO Uno dei temi che ha riscontrato maggiore interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato il focus redatto dalla nostra redazione sui Nazionali che in occasione della sosta si aggregheranno alle rispettive Selezioni. L'unico forfait registrato... Uno dei temi che ha riscontrato maggiore interesse oggi sulle pagine di Firenzeviola.it è stato il focus redatto dalla nostra redazione sui Nazionali che in occasione della sosta si aggregheranno alle rispettive Selezioni. L'unico forfait registrato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 novembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi