IL LUNEDÌ SERA DI ITALIANO TRA PARTERRE, IKONÉ E NICO GONZALEZ

La partita nella partita, quando scende in campo la Fiorentina, la gioca anche Vincenzo Italiano soprattutto al Franchi, dove spesso si intrattiene con i tifosi dell'ormai celeberrimo parterre per scambiarsi "idee" e "opinioni" su quanto sta succedendo in campo, perlopiù in maniera concitata. Dall'appello a non arrabbiarsi con Nzola fino alla lotteria dei rigori contro il Bologna vissuta con un bimbo in braccio, ormai il tecnico viola considera quasi "amici", o quantomeno compagni, i tifosi che vivono la partita vicino a lui.

Italiano, il parterre e Ikoné

Nel lunedì sera che ha regalato alla Fiorentina un solo punto contro il Genoa, non è mancata l'ennesima discussione da parte di Italiano con il parterre. Tutto concluso con delle scuse dello stesso tecnico ai presenti. Ma ieri ne aveva praticamente per tutti. Alcuni trattati in maniera amichevole, come l'autore del gol Ikoné con il quale non solo Italiano è rientrato in campo a inizio secondo tempo dandogli indicazioni, ma a cui ha continuato a dire cosa doveva fare anche durante i festeggiamenti per la rete realizzata di testa dal francese. Un rapporto quasi paterno ormai tra l'ex Spezia e l'ex Lille che nel post-partita ha spiegato come le indicazioni di Italiano fossero indirizzate a fargli sfruttare al massimo i pochi palloni arrivati a causa di un Genoa sempre attento sugli esterni viola.

Poi arriva Nico

Hanno fatto il giro del web le immagini del piccolo battibecco tra Nico Gonzalez e Italiano nel finale di partita, su una rimessa laterale concessa agli avversari. Cose che accadono di frequente in campo, sia chiaro, ma che dimostrano il lato "nervoso" di una Fiorentina protagonista di un 2024 negativo con due sole vittorie in campionato e un ritmo da retrocessione. Niente che comunque non sia stato ampiamente risolto già in spogliatoio, anche perché davanti ci sono degli impegni fondamentali per la stagione a partire dal Viktoria Plzen, dove il nervosismo della gara contro il Genoa crescerà alle stelle. "Oggi abbiamo fatto un po' di calcoli e cambiato per permettere a più giocatori di arrivare a giovedì in forma", detto da Italiano in conferenza nel post-partita, è il manifesto di come la Fiorentina affronterà questi giorni che la separeranno dal ritorno del quarto di finale di Conference League.