GARRISCA AL VENTO!, Stasera alle 21.05 su Italia7

Nata in radio e passata dal web, ora "Garrisca al Vento!" è sbarcata in tv! È questa la novità per la trasmissione a 360° sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e condotta da Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini.



Per l'occasione, vista la partita della Fiorentina contro la Roma in programma venerdì sera, questa settimana la trasmissione andrà in onda di giovedì. Alle ore 21.05 tutti sintonizzati su Italia 7, dove affronteremo i temi di attualità di casa viola con il punto settimanale di Mario Sconcerti, il mercato con Niccolò Ceccarini e tutte le interviste e gli approfondimenti a cura dei redattori e gli inviati di FV! Per non perdervi neanche una notizia sulla Fiorentina, guardaci su Italia7 e seguici anche sul sito!