FORM. UFFICIALI, FUORI JOVIC, C'È KOUAME. IN DIFESA VENUTI E TERZIC

© foto di Giacomo Morini

Torna in campo la Fiorentina dopo la gioia di giovedì sera a Basilea. La squadra viola affronta il Torino alle ore 15, in un vero e proprio scontro diretto per l'ottavo posto in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO: (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Schuurs, Buongiorno, Djidji; Rodriguez, Ricci, Ilic, Singo; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Sottil, Barak, Saponara; Kouame. Allenatore: Italiano.