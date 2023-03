FIO-SIV 1-0, Decide Barak, qualificazione ancora in ballo

La Fiorentina vince contro il Sivasspor nella partita d'andata degli ottavi di finale di Conference League ma nonostante le decine di occasioni non va oltre l'1-0 e dunque si giocherà la qualificazione al ritorno in terra turca. I viola partono subito in controllo della gara anche perché il Sivasspor non sembra avere nessuna intenzione di spingersi in avanti oltre al pressing sulla propria trequarti. La prima clamorosa occasione capita tra i piedi di Jovic, che su assist di Nico Gonzalez si trova a tu per tu col portiere Vural ma prova un pallonetto troppo leggero per impensierire i turchi. Al 15' altra grande occasione, sempre con Nico come assist man ma questa volta con protagonista Castrovilli che con un colpo di tacco al volo trova la deviazione del portiere avversario e poi della traversa: sarebbe stato un gol da Premio Puskas ma il numero 10 non è stato fortunato. Poco dopo altra rete mangiata questa volta da parte di Bonaventura, che come il compagno serbo prova il pallonetto da ottima posizione fallendo l'1-0. I viola sono ampiamente in controllo ma non trovano il vantaggio, nemmeno quando al 29' Nico Gonzalez raccoglie una palla vagante al limite dell'area per calciare al volo in porta con la palla che esce di poco a lato.

La ripresa si apre con una Fiorentina decisamente più morbida rispetto a quanto visto nel primo tempo. Tanti errori anche banali permettono al Sivasspor di salire di tono fino alla clamorosa traversa colpita al 65' con Goutas di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per fortuna dei viola la mira non è perfetta e il risultato non cambia. Cambia invece Italiano che manda in campo Mandragora, Sottil e Barak prima e poco dopo anche Cabral per cercare di svoltare dopo un inizio veramente negativo. È proprio una delle mosse del tecnico a permettere ai viola di passare in vantaggio al 69' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Barak bravo a calciare una palla vagante al volo e a battere Vural grazie anche a una deviazione della difesa. Cala la Viola e rischia anche il clamoroso pareggio con Charisis che calcia a colpo sicuro trovando però la deviazione decisiva di Igor in calcio d'angolo. Poco dopo Kouame, subentrato nel finale, offre una palla perfetta a Cabral che però non impatta bene e sbaglia un'altra colossale occasione. All'87 è ancora la Fiorentina ad andare vicina al raddoppio questa volta con Mandragora che raccoglie un pregevole assist di Sottil ma da buona posizione calcia a lato. La squadra di Italiano continua ad attaccare ma anche ad essere troppo imprecisa sotto porta. Un altro bel contropiede all'88' vede Sottil scappare in direzione Vural ma al momento del tiro, strozza troppo il pallone che rimbalza lentamente in fondo al campo. Non si contano le occasioni sbagliate da parte della Fiorentina, un delitto in vista della gara di ritorno che si giocherà tra 7 giorni in Turchia. La partita termina con il rosso a Gradel, che spalla a spalla con Martinez Quarta gli dà una gomitata costringendo Jorgji ad espellerlo.