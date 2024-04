FIO-GEN 0-1, A fine pt avanti il Genoa: gol Gudmundsson

NOTIZIE DI FV FIO-GEN 1-1, TRE CAMBI: DENTRO ROLLY, NICO E KOUAME Tris di cambi ancora per la Fiorentina, subito dopo il gol del pareggio: al 54’ Italiano rivoluziona la squadra mandando in campo nello stesso momento Rolando Mandragora, Nico Gonzalez e Christian Kouame. In panchina richiamati Riccardo Sottil, Andrea Belotti e Lucas... Tris di cambi ancora per la Fiorentina, subito dopo il gol del pareggio: al 54’ Italiano rivoluziona la squadra mandando in campo nello stesso momento Rolando Mandragora, Nico Gonzalez e Christian Kouame. In panchina richiamati Riccardo Sottil, Andrea Belotti e Lucas... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi