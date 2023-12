FER-FIO, Qualche lampo e Gonzalez ko: finisce 0-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Termina 0-0 il primo tempo tra Ferencvaros e Fiorentina. Qualche lampo per parte: da segnalare in particolare la doppia pericolosissima occasione avuta dagli ungheresi al 34' prima con Katona e poi con Civic, annullati dal super portiere viola Christensen entrambe le volte, la seconda in angolo. In casa gigliata vige l'apprensione dopo l'infortunio occorso a Gonzalez il quale, al 17', ha sentito tirare all'altezza della coscia destra.