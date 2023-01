FELICIANI, Al secondo arbitraggio e col cartellino facile

L'arbitro che dirigerà la gara di domani tra Fiorentina e Monza è Ermanno Feliciani. Il fischietto della sezione di Teramo si presenta alla sua seconda conduzione ufficiale in Serie A, dopo il debutto avvenuto l'ultimo 5 novembre in occasione di Empoli-Sassuolo 1-0, durante la quale sfida Feliciani estrasse due cartellini gialli. Per il resto il classe '91 annovera nel suo curriculum altri cinque arbitraggi ufficiali in Serie B, in uno dei quali (Como-Sudtirol 0-2) scelse di ricorrere al cartellino giallo due volte e al rosso una volta. Interessante notare come, a dire il vero, Feliciani abbia sempre optato per almeno due ammonizioni in ogni partita (in Palermo-Pisa 3-3 addirittura nove e in Bari-Brescia 6-2 sette). Si può dunque parlare di un arbitro dal cartellino facile.