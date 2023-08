ESORDIO NELLA BOLGIA E UNA VITTORIA ALLA PRIMA IN TRASFERTA CHE MANCA DA BEN 26 ANNI

FirenzeViola.it

Questa sera alle ore 20.45 tornerà in campo la Fiorentina per la prima giornata della stagione 2023/2024. Di fronte a sé i Viola troveranno uno stadio tutto esaurito, con i tifosi genoani che hanno risposto presente alla campagna abbonamenti e sono pronti a caricare la propria squadra alla prima in A dopo la retrocessione del 2022. Ambienti che a dire il vero la squadra gigliataa ha imparato a conoscere lo scorso anno, specialmente in Conference, con tifoserie calde come quelle di Twente, Sivasspor, Lech Poznan e anche Basilea in semifinale.

La Fiorentina inoltre torna a disputare la prima giornata in trasferta dopo due anni, in quella che fu la prima di Italiano sulla panchina viola (sconfitta 1-3 a Roma contro i giallorossi). Oltre a ciò, una vittoria alla prima giornata lontano dal Franchi manca da ben 26 anni, ovvero dal 2-3 di Udine del 31 agosto 1997 firmato Batistuta, che mise a segno una tripletta. Un trend che Biraghi e compagni vorranno invertire per iniziare questa stagione nel migliore dei modi.

Lo stadio di Genova rievoca, purtroppo, anche brutti ricordi. Nel 2018 infatti la Viola doveva esordire a Marassi contro la Sampdoria, ma a causa del disastro del Ponte Morandi, la giornata venne rinviata a metà settembre e la squadra dell'allora allenatore Pioli esordì in casa contro il Chievo la settimana successiva.