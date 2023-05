DUELLI VINTI, Quarta, Udogie e Becao tra i primi 5 difensori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Domani in Fiorentina-Udinese (stadio Franchi, ore 15) si sfidano tre dei primi cinque difensori di questa Serie A per numero di duelli vinti: secondo in questa particolare graduatoria alle spalle di Fabiano Parisi (216) c’è Lucas Martínez Quarta (186), mentre rispettivamente al quarto e quinto posto si trovano Destiny Udogie (177) e Rodrigo Becão (164).