CORSA CHAMPIONS, QUANTI SCONTRI DIRETTI FINO A GENNAIO: MA LA VIOLA ADESSO HA UN VANTAGGIO

La differenza la faranno gli scontri diretti. Tanto oggi, in questa intensa fase di fine girone d’andata, quanto dopo il giro di boa, quando la classifica inizierà davvero a scottare. Stiamo parlando della corsa alla Champions League e in particolare per il quarto posto, una pazza gara che - al momento - coinvolge in modo diretto la bellezza di cinque squadre raccolte in appena tre punti (dai 25 di Roma e Bologna ai 23 dell’Atalanta).

L’1-1 ottenuto ieri dalla Fiorentina a Roma, per quanto zeppo di rammarichi, ha confermato come la squadra viola, scesa al momento al 7° posto ma solo per una peggior differenza reti generale rispetto al Napoli, sia ampiamente in corsa per tornare a giocare la Coppa dei Campioni tredici anni dopo l’ultima volta. Non solo, visto che parlando proprio di scontri diretti - e di questo ci vogliamo occupare in questo focus - Biraghi e compagni da qui al termine del girone d’andata non ne avranno in programma più alcuno: nell’ordine infatti, i viola affronteranno Verona, Monza, Torino e Sassuolo e la speranza di tutti è quella di essere protagonisti di un rush finale del girone d’andata d’altri tempi.

Discorso diverso per tutte le altre competitor che, al pari dei toscani, lottano per il 4° posto (ma chissà che, visto come vanno le cose in casa Milan, non possa prima o poi tornare in ballo anche il terzo…): la Roma infatti, che sarà priva di alcuni big tra qualifiche e infortuni nelle prossime uscite, dovrà affrontare da qui alla 19a giornata ben tre scontri diretti più il big match con la Juventus: sulla strada di Mou, infatti, sono già in programma i match con Bologna, Napoli e Atalanta. Tosto anche il cammino della squadra di Motta, che oltre alla gara coi giallorossi del prossimo weekend dovrà vedersela anche con l’Atalanta (oltre che con Udinese e Genoa).

E le altre? Il Napoli, passato il ciclo di ferro con Atalanta, Inter e Juventus, ha ancora da affrontare la Roma, non prima di aver ospitato al Maradona il Cagliari. Subito dopo, poi, affronterà Monza e la poco simpatica trasferta di Torino contro i granata. Chiusura con l’Atalanta che su quattro gare prima del termine del girone d’andata avrà ben due scontri diretti, ovvero quelli con Bologna e Roma, intervallati dalle più agevoli (sulla carta) sfide con Salernitana e Lecce. Anche stavolta, dunque, a fare la differenza saranno i dettagli. E la Fiorentina, in questo caso, un pizzico di vantaggio in più ce l’ha.

Ecco il calendario delle cinque squadre che lottano per il quarto posto fino al termine del girone d'andata ( sottolineati gli scontri diretti):

ROMA (4ª, 25 punti)

Bologna-Roma

Roma-Napoli

Juventus-Roma

Roma-Atalanta

BOLOGNA (5ª, 25 punti)

Bologna-Roma

Bologna-Atalanta

Udinese-Bologna

Bologna-Genoa

NAPOLI (6ª, 24 punti)

Napoli-Cagliari

Roma-Napoli

Napoli-Monza

Torino-Napoli

FIORENTINA (7ª, 24 punti)

Fiorentina-Verona

Monza-Fiorentina

Fiorentina-Torino

Sassuolo-Fiorentina