CONFERENCE, Vicina quota 30mila: ecco le disponibilità

Fonte: a cura di Alessandro Di Nardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il ritorno della Fiorentina in una semifinale europea si giocherà in una cornice di pubblico da grande evento: prosegue infatti spedita la prevendita per la gara d'andata di Conference League in programma giovedì sera al Franchi (fischio d'inizio ore 21). Come si può vedere dal sito ufficiale della Fiorentina e da Vivaticket, siamo infatti vicini ai 30mila biglietti venduti e gli ultimi settori disponibili rimangono quelli di tribuna esterna A, tribuna esterna B, tribuna laterale B e di Curva Ferrovia (aperta per la prima volta in Conference).