COMPLEANNO SENZA CERTEZZE

Il 21 agosto di 27 anni fa nasceva Sofyan Amrabat. Esatto, compie oggi 27 anni quello che è il più grande punto interrogativo di questa finestra di mercato della Fiorentina. Ad inizio mercato la sua partenza era data per scontato da molti, ma adesso per il marocchino nulla è sicuro. Nonostante il bel mondiale e l'ottima stagione disputata lo scorso anno, il prezzo del centrocampista viola, valutato 25 milioni dalla Fiorentina, ha fatto indietreggiare molte squadre, una su tutte il Machester United. I Red Devils hanno seguito a lungo l'ex Hellas Verona ma non hanno mai fatto un'offerta concreta alla società di Rocco Commisso. La squadra inglese probabilmente sta aspettando gli ultimi giorni di mercato per ottenere uno sconto da parte della Viola, che però non intende abbassare il prezzo. A lui si sono interessate anche il Barcellona e Liverpool, anche se quest'ultima solo per una piccola parentesi di pochi giorni, mentre gli spagnoli sembrano aver ormai mollato la presa.

"Siamo sempre pronti per altre entrate e uscite. Se c’è qualcuno non contento, lo possiamo accontentare entro fine mercato", queste le parole del dg Joe Barone nel pre partita di Genoa-Fiorentina, che fa intendere che nonostante la Fiorentina abbia fatto diverse operazioni, il mercato Viola non è ancora concluso. Con i ricavi delle vendite, una su tutte quella di Igor, venduto al Brighton per 20 milioni, adesso la Fiorentina non è più costretta a vendere per fare cassa. La squadra inoltre ha dimostrato, anche nell'esordio in campionato a Marassi, di essere completa e, di conseguenza, la società gigliata potrebbe anche decidere di tenere il giocatore. Lo stesso direttore sportivo Pradé ha affermato: "Se troviamo una soluzione che accontenti tutti saremmo felicissimi di lasciarlo andare. Altrimenti saremmo altrettanto felici di tenerlo con noi. È un calciatore forte ed un professionista serio che tiene alla nostra maglia".

Ovviamente un calciatore con le caratteristiche di Amrabat farebbe comodo a Vincenzo Italiano che però non si è mai sbilanciato sul suo conto.

Il fratello Nordin, ha ribadito più volte la volontà di Sofyan di andare in una "big", ma una cosa è certa: senza un'offerta che accontenti le richieste della Fiorentina, il futuro del marocchino sarà ancora in maglia viola.

Un compleanno quindi senza certezze, con un piede in riva all'Arno e uno su un aereo. Il destino di Sofyan Amrabat si deciderà nei prossimi 10 giorni.