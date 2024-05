COMMISSO, ITALIANO E IL CONFRONTO SUL FUTURO. MA ORA CONTA SOLO IL PRESENTE

FirenzeViola.it

Rocco Commisso, che domani dovrebbe essere a Verona per assistere alla gara della Fiorentina martedì partirà per l'America per poi tornare a fine mese. In questi giorni a Firenze Rocco Commisso ha provato a capire se ci fossero margini per convincere Vincenzo Italiano a restare ma il tecnico sembra ormai fermo sulle sue decisioni. Anche qualora ci fosse il rinnovo automatico con la conquista dell'Europa League, attraverso la classifica (ci sono ancora 15 punti a disposizione) o la vittoria della Conference, Vincenzo Italiano, pur rimanendo in teoria sotto contratto, resterebbe della sua idea che tre stagioni così lunghe e dispendiose abbiano tolto motivazioni soprattutto all'ambiente. Più che per voli pindarici suoi o nuovi progetti da sposare insomma il tecnico è convinto che anche la tifoseria abbia voglia di aria nuova in panchina. Lo percepisce dalle critiche spesso feroci e ripetitive allo stadio alle quali è sempre molto attento e quelle social o attraverso i media, anche se non è certo per i tifosi che va via, questo è chiaro..

Ma, dopo tre anni tutti d'un fiato appunto, le energie e gli stimoli per ricominciare una nuova stagione con questi presupposti non ci sono più neanche da parte sua. Ma al momento né Commisso né l'allenatore vogliono affrontare la questione del quasi addio pubblicamente. Entrambi sono convinti che questa stagione vada chiusa nel migliore dei modi, in una sorta di patto a concentrarsi solo sul presente. Italiano è e si sente l'allenatore della Fiorentina e così sarà fino all'addio concreto, ma prima c'è un'Europa da riconquistare e un trofeo da portare finalmente a casa, poi le parti si conferemeranno in maniera definitiva le proprie decisioni.

Gli obiettivi attuali coincidono (anche con il gruppo, unito più che mai), il futuro invece è incerto per entrambi. Il tecnico lascia lavorare il suo entourage restando sereno e concentrato nonostante la destinazione non sia assolutamente chiara. Per le big al momento non è una prima scelta ma anche a Firenze arrivò come piano B e il suo percorso è stato ugualmente importante, offerte comunque non mancheranno per il calcio che ha offerto in questi anni. Anche la Fiorentina resta a caccia di un nuovo allenatore, la piazza resta ambita da tanti tecnici. In queste ore Gilardino si è tolto dalla corsa per l'accordo trovato con il Genoa mentre va registrato l'addio di Cairo a Juric pallino di Pradè (che in questi giorni però non si è visto molto), in attesa di capire il destino di Palladino, corteggiato dal Benfica, e di Aquilani sotto contratto con il Pisa, sorprese a parte. A fine maggio le cose saranno senz'altro più chiare per tutti.