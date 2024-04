CAPOZUCCA, Dei 5 viola in prestito due già pronti

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Tra le interviste realizzate oggi a Radio Firenzeviola, interessanti in chiave viola le parole direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca visto che ha parlato dei 5 prestiti viola in rossoverde: "Scherzando dico che ora mi devono dare anche le maglie viola... Cinque giocatori da una stessa squadra non mi era mai capitato ma sono tutti ragazzi veramente di qualità. Avranno una grande carriera davanti. Chi è già pronto per la maglia viola? Secondo me ce ne sono due che possono giocare facilmente nella Fiorentina ma non vi faccio i nomi (ride, ndr). Noi in estate volevamo anche Kayode ma Pradè mi disse: 'Lasciamene almeno uno dal settore giovanile'. Poi ha avuto la fortuna di avere molto spazio grazie all'infortunio di Dodo. Il connubio Ternana-Fiorentina andrà avanti? Le società amiche ci sono quando ci sono dirigenti amici e io con Pradè mi sento spessissimo, lui è diventato il nostro primo tifoso. Quindi credo proprio che gli ottimi rapporti andranno avanti".

