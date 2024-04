TUTTOSPORT, Italiano è in cima alla lista del Torino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport continua a riportare il forte interesse del Torino per Vincenzo Italiano. Il quotidiano torinese apre anche oggi con un ritaglio in prima pagina sul possibile affare di mercato: Cairo pensa anche ad altre soluzioni, Alberto Gilardino e Raffaele Palladino ad esempio sono nomi fatti per la panchina viola che potrebbero tornare utili anche per quella granata. Ma il Toro ha in cima alla lista delle preferenze Italiano

Interessante anche quello che riporta Tuttosport, da fuori, della situazione tra i tifosi viola e il proprio allenatore: secondo il quotidiano, Firenze sarebbe stanca di Vincenzo Italiano e lo accuserebbe di non aver portato effettivi miglioramenti alla squadra nell'ultimo periodo. In pratica, quello che sta succedendo a Torino con Ivan Juric. Dall'altra parte però, se il tifo fiorentino sembra aver scaricato Italiano, a Torino farebbero i salti di gioia visto che i traguardi raggiunti da Italiano (tre semifinali consecutive di Coppa Italia, due semifinali -almeno- europee, anche queste di fila) da quelle parti le sognano.