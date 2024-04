CAPOZUCCA A RFV, Alla Ternana in due sono già pronti per la Fiorentina

FirenzeViola.it

Stefano Capozucca a Radio FirenzeViola

Il direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra', iniziando dall'analisi del pareggio di ieri: "La Fiorentina ha giocato molto, non dimentichiamocelo, probabilmente più di tutti in questi due anni. Ma ricordo anche cosa disse il mio amico Gasperini: affrontare il Genoa è sempre difficile e lo si è visto anche ieri nonostante giocasse fuori casa.

Aquilani, Palladino e Gilardino sono nomi da Fiorentina?

"Gila ha fatto un ottimo lavoro a Genoa, dove ha preso una squadra che doveva per forza arrivare in Serie A ed è riuscito a renderla una squadra solida. Anche Palladino ha fatto molto bene a Monza: sono entrambi miei giocatori e sono contento che vengano accostati a club come la Fiorentina. Per quanto riguarda Aquilani, ha ancora poca esperienza per la Serie A".

Italiano secondo lei punta solo sulle coppe?

"Bisogna sempre calcolare che si gioca tra tre giorni ed è inevitabile pensarci, è inutile dire che non hai quel tipo di pensiero anche perché la Fiorentina non è nelle prime posizioni. Ma la stessa Atalanta dopo il primo tempo contro l'Hellas ha avuto un calo mentale prima che fisico, ma è normale che si pensi al giovedì perché andare avanti nelle coppe è la cosa che conta, anche per la Fiorentina. Non dimentichiamoci che poi la squadra viola è ancora in Coppa Italia, quel pensiero lo hai per forza".

Come giudica la riorganizzazione societaria della Fiorentina?

"Passato il momento dello sconforto per la perdita del suo braccio destro, è normale che Commisso abbia deciso di riorganizzare la società. Non posso giudicare per ora, sono felice che Pradè resti a fare il direttore sportivo perché è una persona corretta e che stimo molto, al pari di Angeloni".

I cinque giocatori alla Ternana dalla Fiorentina?

"Scherzando dico che ora mi devono dare anche le maglie viola... Cinque giocatori da una stessa squadra non mi era mai capitato ma sono tutti ragazzi veramente di qualità. Avranno una grande carriera.

Chi è già pronto per la maglia viola?

"Secondo me ce ne sono due che possono giocare facilmente nella Fiorentina ma non vi faccio i nomi (ride, ndr). Noi in estate volevamo anche Kayode ma Pradè mi disse: 'Lasciamene almeno uno dal settore giovanile'. Poi ha avuto la fortuna di avere molto spazio grazie all'infortunio di Dodo".

Il connubio Ternana-Fiorentina andrà avanti?

"Le società amiche ci sono quando ci sono dirigenti amici e io con Pradè mi sento spessissimo, lui è diventato il nostro primo tifoso. Quindi credo proprio che gli ottimi rapporti andranno avanti".

