COR. SPORT, Quarta da record: sulle tracce di Passarella

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Chino come il Caudillo: è l'accostamento che fa il Corriere dello Sport - Stadio analizzando la stagione super (dal punto di vista realizzativo) di Lucas Martinez Quarta, paragonato a un altro difensore argentino passato da Firenze e col vizio del gol, Daniel Passarella. Al capitano della prima Argentina campione del mondo nel '78 è ancora attribuito il record di stagione più prolifica per un difensore viola (15 reti, 11 in campionato, nell'annata 1985-86). Il Chino è fermo a tre, ma a differenza del suo predecessore non tira né rigori né punizioni. Scrive Alberto Polverosi su Passarella: "A Pisa, ultima partita di quella stagione, trascinò la Fiorentina in Coppa Uefa e spedì il Pisa in B con una doppietta, primo gol su rigore, secondo su punizione. Come tutto il mondo sa, era un difensore centrale, all’epoca un “libero”. Era arrivato a Firenze nell’estate dell’‘82, si presentò nel ritiro del Ciocco insieme a Omar Sivori e al primo allenamento rimasero a calciare le punizioni finché non si fece buio. Fu uno spettacolo".

Con le dovute sfumature di un'altra epoca, anche Quarta, a Firenze dall'ottobre 2020, può diventare una figura iconica di questo periodo in viola. Lui che con Passarella ha in comune anche la provenienza millionaria, con il lancio nel calcio che conta avvenuto per entrambi con la banda rossa del River Plate sul petto.