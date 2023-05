BREKALO, Prova con l'Udinese un segnale per giovedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it è quella relativa alle sensazioni post Udinese. La prova di Brekalo restituisce un’alternativa in più sulle corsie esterne che potrebbe già tornare utile in Svizzera, mentre se Barak continua ad avere qualche difficoltà nell’individuare la miglior posizione in campo è Duncan a rispondere presente alla chiamata del tecnico, un po’ come i due centrali Igor e Milenkovic, in un pomeriggio in cui il turnover non chiama in causa Jovic e Terzic solo parzialmente.

