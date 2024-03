BONAVENTURA, Squalificato col Milan: ok per la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il rinvio di Atalanta-Fiorentina disposto ieri alla luce del malore occorso a Joe Barone avrà degli effetti anche in vista del match del 30 marzo al Franchi tra i viola e il Milan. Jack Bonaventura infatti, che avrebbe dovuto scontare ieri un turno di squalifica in virtù di somma di ammonizioni, sarà out nella sfida contro i rossoneri, in virtù dello slittamento della squalifica al prossimo turno di campionato. Il numero 5 tornerà a disposizione di Italiano per il match della settimana successiva a Torino contro la Juventus.