BELTRAN SI SBLOCCA, NZOLA DOVREBBE PARTIRE: SUL MERCATO SI MUOVE GIÀ QUALCOSA

Nell'attacco della Fiorentina che fa ancora molta fatica a segnare ma contro l'Hellas Verona è riuscito finalmente ad essere decisivo con Lucas Beltran, nella serata di ieri è arrivata una notizia che complica ulteriormente le cose. Perché la convocazione di M'Bala Nzola con l'Angola, nell'aria ma ancora non ufficiale, mette la società viola davanti ad un problema non da poco: in caso di partenza dell'attaccante africano, che ancora non ha confermato alla società la sua partenza, a gennaio la squadra avrà il solo Beltran nel reparto offensivo, visto che sia Nzola che Kouame partirebbero a quel punto verso la Costa d'Avorio per la competizione che si svolgerà tra il 13 gennaio e l'11 febbraio proprio nella terra degli "Elefanti".

Un allarme che risuona chiaramente in vista del mercato di gennaio, con Italiano che per ora non ha in mente altre soluzioni che non siano un innesto di una punta. In caso di eventuale, ma improbabile, cessione (o prestito) di Nzola, potrebbe arrivare un grande profilo, in caso di non cessione dell'angolano invece potrebbe arrivare un profilo che possa andare quantomeno a rimpinguare il reparto offensivo.

È iniziata la ricerca di un attaccante che possa arrivare già dai primi di gennaio. Il problema, come spesso accade, è che tra la volontà e quello che poi sarà fattibile, c'è di mezzo il mercato. Anche perché trovare un attaccante che conosca già bene il calcio italiano, possa essere pronto da subito e sia disposto a venire a giocarsi il posto non è affatto semplice. Sta alla Fiorentina mettersi a scovare il giocatore giusto per Italiano e per una squadra che vola sulle ali delle vittorie nonostante la carenza di gol.