BARONE, Chiama a raccolta i tifosi per le vie del centro

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC RESTERÀ A FIRENZE: NON VA A CREMONA Milenkovic non partirà per Cremona. La Fiorentina, che lo aveva convocato nonostante non fosse partito per un'influenza (come anticipato da Firenzeviola ieri) non lo potrà avere a disposizione dunque per la semifinale. Se ieri infatti c'era la speranza... NOTIZIE DI FV VIOLA, CABRAL, DODO E IGOR: IL TRIO BRASILIANO NON SI FERMA La stagione della Fiorentina prosegue a vele spiegate. Con la vittoria di ieri sera la squadra di Vincenzo Italiano, non solo ha messo mezzo piede nella finale di Coppa Italia a Roma, ma ha centrato anche la sua nona vittoria consecutiva. Tra i tanti... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 aprile 2023.