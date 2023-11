ALLEGRI VS ITALIANO, 4-1 per il tecnico bianconero

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Oltre che per la classifica e per le due tifoserie, Fiorentina-Juventus sarà importante anche per lo scontro filosofico tra i due allenatori. Da una parte il pragmatismo di Massimiliano Allegri, dall'altra la proposta offensiva di Vincenzo Italiano. Quello di domani sera comunque non sarà il primo incrocio tra i due tecnici. Da quando Allegri è tornato sulla panchina bianconera infatti, i due allenatori si sono sfidati sei volte in due anni. Il bilancio, purtroppo per i viola, è a favore del tecnico livornese e quindi della Juventus. In sei occasioni la Fiorentina di Italiano ha perso quattro volte, pareggiato una e vinto una.

Nei primi tre incontri tra Allegri e Italiano, tra campionato Coppa Italia nella stagione 2021-2022, addirittura la Fiorentina non è riuscita a segnare neanche una rete. Curiosamente invece la Juventus è sempre andata a segno tranne nell'unica vittoria dell'allenatore nativo di Karlsruhe che risale al 21 maggio 2022 nella partita decisiva per il ritorno in Europa dei viola. In quella sfida, terminata 2-0, segnarono prima Alfred Duncan e poi Nico Gonzalez. Nel pareggio invece della stagione scorsa al Franchi a fissare il risultato sull'uno a uno fu Kouamé. Nel precedente più prossimo tra i due allenatori a vincere è stata la Juventus di Allegri grazie al gol di Rabiot.