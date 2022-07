UNITED, Non convoca Ronaldo per la tournee estiva

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Adesso è ufficiale: Cristiano Ronaldo non parteciperà al tour estivo in Thailandia del Manchester United. Il portoghese, al centro di molte voci di mercato ma che intanto ha fatto da testimonial posando con la nuova maglia dei 'Red Devils', non è stato inserito nella lista dei 31 convocati compilata dal nuovo tecnico Erik Ten Hag. "Gli è stato concesso un periodo di ferie aggiuntivo - spiega il club in un comunicato - per affrontare un problema familiare". (ANSA).