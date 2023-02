UDINESE, Finisce in pareggio 2-2 contro il Sassuolo

Partita viva, ricca di contenuti quella della Dacia Arena fra Udinese-Sassuolo. Il risultato finale, 2-2, divide la posta in palio a metà, ma quello che conta è il modo nel quale le due formazioni se la sono contesa. Giocando con intensità per tutti i 90'. Decidono alla fine le reti di Udogie e Bijol per il friulani e di Matheus Enrique e l'autorete di Perez per gli uomini di Dionisi.