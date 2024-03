TOTTI, Roma araba? Non è vero, mi sono informato

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Spifferi su una cessione in Arabia della Roma? Non è vero niente. Se vedo una Roma araba? No, non è vero niente, mi sono informato". Queste le parole dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, su una possibile cessione della Roma agli arabi a margine dell'evento di lancio del progetto Betsson.sport. Poi sul suo ritorno alla Roma ha aggiunto ridendo: "No, mai più. Mai più? Mai più. Ogni volta mi fate questa domanda... No, non torno più, non torno più". (ANSA).