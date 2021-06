TONALI, Milan chiede sconto a Cellino: ecco quanto

Il Milan vorrebbe uno sconto importante per arrivare al riscatto di Sandro Tonali dal Brescia. Rispetto ai 15+10 di bonus pattuiti nel momento in cui il giocatore è arrivato in rossonero, adesso il Milan non vorrebbe andare oltre i 10 milioni, dunque 20 totali con i 10 già versati per il prestito l'anno scorso. Da domani la trattativa entrerà nel vivo, quando il presidente Cellino farà ritorno in Italia. L'entourage di Tonali è convinto che un accordo si troverà, ma prima le parti dovranno discutere visto che il presidente delle Rondinelle non ha intenzione di rimetterci dopo che già l'anno scorso aveva dato l'ok a un minor prezzo solo per il pressing dello stesso calciatore, tifoso milanista fin da bambino. A riportarlo è Tuttosport.