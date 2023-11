TGR RAI T., Rinvio Fio-Juv: la posizione della Prefettura

FirenzeViola.it

Alla Prefettura di Firenze non è arrivata alcuna richiesta di valutazione di un rinvio per Fiorentina-Juventus. A riportare la notizia è la TGR Rai Toscana secondo la quale alla Prefettura ad ora non ha ricevuto alcuna richiesta, dagli organi competenti, per poter valutare un possibile rinvio della gara di domani al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Richiesta che aveva fatto invece la curva Fiesole in un comunicato.