T. MOTTA, Vogliamo nuovi innesti. Scambi? Solo se...

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è tornato a parlare di mercato durante la conferenza stampa prima del match con l'Udinese, viste le tanti voci che legano alcune possibili trattative tra la Fiorentina e i rossoblù: "Non credo agli scambi, ma se vanno a favore nostro... Vogliamo tutti la stessa cosa. Ci sono priorità e tempistiche per quello che facciamo per il bene della squadra. Innesti? Certo che li vogliamo prima, la realtà nostra è questa.. vediamo per me nessun problema, così ho tempo per discutere con la società".