SUPERLEGA, Udinese: "Siamo per valori meritocratici"

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

(ANSA) - TRIESTE, 21 DIC - "In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, Udinese Calcio ribadisce la propria posizione nel rispetto dei valori meritocratici e del futuro del calcio europeo. Il club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all'importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo". Lo si legge in una nota appena diffusa dal club friulano.

"L'Udinese crede che il futuro del calcio europeo possa essere assicurato solo con il lavoro e la cooperazione dei club, attraverso l'ECA, con UEFA e FIFA", si conclude la dichiarazione della società della famiglia Pozzo. (ANSA).