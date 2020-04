SPINAZZOLA, Sono passato per zoppo: non va bene

Protagonista di una chiacchierata con i tifosi sul profilo Instagram della Roma, Leonardo Spinazzola riapre una pagina amara della sua carriera calcistica, quando il suo passaggio all'Inter nell'ambito di uno scambio che includeva Matteo Politano saltò sul più bello per colpa di un mancato accordo tra i club: "Secondo alcuni sono scarso ma dire a un giocatore che, come me, sta giocando che è infortunato o zoppo non va bene. Solo quello. Da quella settimana sono cambiato mentalmente, prima mi sono buttato tanto giù e non è da me. Dopo quella settimana ho ritrovato me stesso".