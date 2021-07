SPEZIA, FIFA blocca il mercato per 4 sessioni dal 2022

Tegola in casa Spezia. Come riportato da Calcio e Finanza, la Commissione Disciplinare della FIFA ha imposto un blocco del mercato, a livello nazionale e internazionale, per quattro sessioni insieme a una multa da CHF 500.000 (circa 450mila euro). Il motivo sono alcune infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni.

A seguito di un’indagine portata avanti dal Dipartimento di Esecuzione Regolamentare della FIFA, la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico ha rilevato che il club spezzino ha violato l’art. 19 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (RSTP) avendo portato in Italia parecchi calciatori nigeriani minorenni usando un sistema finalizzato ad aggirare il suddetto articolo del RSTP oltre alle norme nazionali sull’immigrazione.

I fatti risalgono all'era della proprietà Volpi, visto che la famiglia Platek è arrivata solo a febbraio e lo stop partirà dal prossimo gennaio, con lo Spezia che potrà dunque fare operazioni in questa finestra di trasferimenti estiva.