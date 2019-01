SKY, Corvino punta l'uruguaiano Acevedo

Pantaleo Corvino, secondo quanto riferisce Sky, in queste ultime ore di calciomercato a Milano avrebbe provato a intavolare un discorso per Nicolas Acevedo, mediano uruguaiano classe '99, all'occorrenza impiegabile anche come centrale difensivo, in forza in patia al Liverpool di Montevideo e attualmente impegnato al Sub20. Con molta probabilità però la trattativa è in prospettiva, per l'estate.