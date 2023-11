SIND. CAMPI, Esprimo la mia gratitudine alla Fiorentina

Con una nota stampa, il sindaco di Campi Bisenzio ringrazia la Fiorentina per la vicinanza dimostrata ai suoi abitanti, vittime delle piogge dei giorni scorsi. Questa la nota:

"Il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, ringrazia la società ACF Fiorentina per aver omaggiato i cittadini di Campi Bisenzio ad assistere alla partita di Campionato Serie A TIM s.s. 23/24 in programma Domenica 12 novembre 2023 ore 15:00 tra ACF Fiorentina VS Bologna FC: " Esprimo profonda gratitudine verso l' ACF Fiorentina, non solo per l'aiuto materiale arrivato in questi giorni ma anche per questo gesto che dimostra vicinanza alla nostra comunità pesantemente colpita dall'alluvione."