SIND. B. RIPOLI, Sei un caro amico, Joe. Ti aspettiamo

© foto di Federico De Luca 2022

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha affidato ai social il suo commento sulla situazione di difficoltà che sta attraversando il dg della Fiorentina Joe Barone: "Sono ore di ansia e grande preoccupazione. Il nostro pensiero da ieri è tutto per te Joe, che non sei solo il direttore della nostra Fiorentina, ma da tempo anche un caro amico. Non ho mai conosciuto in vita mia un combattente più tenace di te. Ti aspettiamo presto a Bagno a Ripoli, sorridente e con il piglio che ti contraddistingue".

Di seguito il post Instagram originale pubblicato da Casini: