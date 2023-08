SERIE A, Le formazioni ufficiali dei match delle 20.45

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20.45 si torna in campo con le sfide Udinese-Juventus e Lecce-Lazio in programma. Di seguito le formazioni ufficiali mandate in campo dagli allenatori:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Festy, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. Allenatore: Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Grendey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Stefezza, Almquist, Banda. All. D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.