SERIE A, Le formazioni delle 16.30: Maleh in panchina

Il mercoledì di Serie A prosegue con altre due gare: alle 16.30 in campo le due romane, con la Lazio che va a Lecce in cerca di punti per scavalcare momentaneamente la Juventus e la Roma che ospita il Bologna per rimanere attaccata al treno Champions. Ecco le formazioni delle due gare:

Lecce-Lazio, h.16.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.

A disp.: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Di Francesco, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Pezzella, Rodiguez. All.: Marco Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.A disp: Maximiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Floriani M., Marcos Antonio, Vecino, Bertini, Felipe Anderson, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri.

Roma-Bologna, h.16.30

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo, Dybala. A disposizione: Boer, Svilar, Spinazzola, Camara, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Kumbulla, Bove, Tripi, Zalewski, Abraham. Allenatore: Mourinho

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posh, Lucumi, Soumaoro, Lykogiannis; Ferguson, Medel; Orsolini, Dominguez, Soriano; Arnautovic. A disposizione: Bagnolini, Kasius, Sosa, Cambiaso, Moro, Pyyhtia, Aebischer, Schouten, Vignato, Raimondo, Sansone. Allenatore Thiago Motto