SERIE A, Classifica aggiornata: la Viola sempre decima

Un gol e un punto a testa per Fiorentina e Genoa, con il Grifone passato in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Gudmundsson e il pari viola firmato Ikone nella seconda frazione. Il pareggio serrve pochissimo ai viola che restano al decimo posto e non recuperano punti alle avversarie in chiave europea.

Di seguito il programma e la classifica di Serie A aggiornata.

SERIE A, 32ª GIORNATA

Sabato 13 aprile

Lazio-Salernitana 4-1

Lecce-Empoli 1-0

Torino-Juventus 0-0

Bologna-Monza 0-0

Domenica 14 aprile

Napoli-Frosinone 2-2

Sassuolo-Milan 3-3

Udinese-Roma sospesa sull'1-1

Inter-Cagliari 2-2

Lunedì 15 aprile

Fiorentina-Genoa 1-1

Ore 20:45 - Atalanta-Hellas Verona

CLASSIFICA

Inter 83

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma 55*

Atalanta 50**

Lazio 49

Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39

Lecce 32

Cagliari 31

Udinese 28*

Empoli 28

Hellas Verona 27*

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno

** due gare in meno