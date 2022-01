SERIE A, Classifica aggiornata: la Juve non allunga

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI IN USCITA: C'È LA PISTOIESE Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... NOTIZIE DI FV MERCATO, PRADÈ PENSA ALLE USCITE, ITALIANO... Daniele Pradè ha sostanzialmente chiuso il mercato in entrata della Fiorentina in attesa almeno di altre uscite. Ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo ha spiegato: "Ora dobbiamo pensare ai calciatori che giocano di meno, quelli che vogliono... Daniele Pradè ha sostanzialmente chiuso il mercato in entrata della Fiorentina in attesa almeno di altre uscite. Ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo ha spiegato: "Ora dobbiamo pensare ai calciatori che giocano di meno, quelli che vogliono... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi