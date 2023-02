SARRI, Conference va presa in modo serio. Le scelte...

Maurizio Sarri alla vigilia della gara di Conference League con il Cluji ha parlato in conferenza stampa, partendo dall'importanza della competizione per lui e la sua squadra: "Quando si parla di Europa non bisogna mai disquisire, va rispettata ogni competizione e presa in modo serio. Si parla di partite sempre e comunque importanti".

Sulle scelte di formazione in base anche agli impegni di campionato Sarri spiega: "Il campionato è una priorità perché ci dà introiti diversi, per una crescita di una società è importante. Poi se andiamo a parlare dell'aspetto puramente sportivo, la competizione europea ci deve interessare perché è un trofeo che rimane per sempre. Uno non fa le scelte in relazione alla competizione, ma alla stanchezza dei ragazzi".

Sulla Conference occasione di riscatto da una sconfitta il tecnico toscano afferma: "Abbiamo perso una partita dopo un po' di gare di campionato in cui eravamo imbattuti. Non è che ci sia un'occasione per rialzarci, dobbiamo provare a farlo sempre, in ogni caso. Ognuno si prende le proprie responsabilità, abbiamo la forza per farlo, in questi momenti non ti aiuta nessuno".