SALISBURGO-INTER, Le formazioni ufficiali del match

Tornano ad accendersi i riflettori sopra gli stadi per la Champions League. L'Inter sarà impegnata sul campo del Salisburgo nel match valido per la quarta giornata dei gironi del gruppo D. Fischio d'inizio in programma alle 21:00. Queste le formazioni ufficiali.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh; Konaté, Simic. Allenatore: Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.