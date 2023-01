SALERNITANA, Nuovo acquisto nel ruolo di Zurkowski

La Salernitana ha preso Hansi Nicolussi Caviglia, per un acquisto che può influenzare paradossalmente anche il mercato della Fiorentina. Con l'arrivo del centrocampista della Juventus, che in questa prima parte di stagione era in prestito al Sudtirol in Serie B, sembra tramontare la pista Szymon Zurkowski per il club campano, accostato più volte al centrocampista della Fiorentina. In mattinata, come riportato da Sky Sport, è avvenuto lo scambio dei documenti per il passaggio del classe 2000 in Serie A. La Salernitana piazza quindi un colpo in mediana, con Zurkowski (sempre in uscita da Firenze) che dovrà quindi cercare un altro club.