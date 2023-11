REPORT ACF, Ecco perché Beltran non è convocato

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha emesso un report per spiegare le condizioni di Beltran e per dare le ultime su Kayode, non convocati per la trasferta di Leskovac:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Beltran non è stato convocato per la partita di Conference League di domani contro il Cukaricki a causa di un trauma contusivo all'emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera. Il calciatore, in miglioramento, rimarrà a lavorare al Viola Park in vista dei prossimi impegni.

Su Kayode "Il Club viola informa inoltre che il calciatore Michael Kayode ha iniziato il lavoro sul campo"