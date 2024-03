RAI, Commisso atteso mercoledì mattina a Milano

FirenzeViola.it

Al termine di una giornata lunghissima tra Milano e Firenze, la Rai riporta come mercoledì mattina presto sia atteso a Milano l'arrivo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, con la moglie ed alcuni dirigenti Mediacom. Il numero uno viola ha dunque deciso di tornare in Italia dopo diversi mesi di assenza, così da seguire tutte le vicende legate al dramma Joe Barone in prima persona.