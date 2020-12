PRANDELLI, Ieri prestazione ottima. Ribery ci aiuterà

Il tecnico viola, Cesare Prandelli, si è così espresso a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: "E' stata un'ottima prestazione, era quello che volevamo fin dall'inizio. Se questa prestazione verrà analizzata bene, i giocatori si renderanno conto che non possiamo soltanto avere una mentalità dove vai a chiudere ma possiamo anche avere qualità per andare a far male. Però stasera era importante fare una grande prestazione. Ribery? E' questo. Ci può dare un aiuto straordinario non soltanto tecnico ma anche mentale, per la voglia di stare in campo e cercando di coordinare certe situazioni tra i compagni. E' un valore aggiunto, se ha grandi motivazioni, come sembra, sicuramente ci darà un grande aiuto".