PEZZELLA, Futuro dubbio: Roma ancora su di lui

Il futuro di German Pezzella potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Come emerso anche nelle scorse settimane non è infatti sicuro che il capitano viola, impegnato fino a ieri in Copa America, resti a Firenze e in questo senso c'è da registrare l'interessamento continuo da parte della Roma. Terminata la competizione sudamericana con l'eliminazione dell'Albiceleste per mano del Brasile, adesso è tempo di pensare al mercato per il numero 20 viola, con la destinazione giallorossa che al momento sembrerebbe essere la più probabile, anche visto che i capitolini stanno cercando rinforzi per il reparto arretrato.