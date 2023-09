PETAGNA, Obiettivo salvezza, ma anche la Nazionale

Fonte: ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - "Ho scelto il Cagliari perché mi voleva fortemente, è bastata una telefonata di Ranieri. Mi ha detto che gli serviva uno disposto a lottare per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Una società storica, una leggenda come tecnico. E mi aspetto di fare una grande stagione". Sono le prime parole da giocatore del Cagliari di Andrea Petagna, presentato ufficialmente questo pomeriggio allo stadio. Ma l'esordio in campo è già avvenuto, a Bologna. Ha giocato solo un tempo, poi l'infortunio. E ora spera di recuperare per la gara di domenica con l'Udinese.

Magari in extremis o part-time, visto che anche oggi è ha fatto lavoro personalizzato per l'infortunio al polpaccio. "Mi sento bene - ha detto - per fortuna non è una lesione: stiamo lavorando per recuperare. Ma si tratta di valutazioni che farà il mister". Al Cagliari arriva con due ambizioni: "Innanzitutto rendermi utile per conquistare la salvezza, e poi fare bene per riavvicinarmi alla nazionale. Ranieri mi ha detto che dovrò aiutare la squadra a salire e che mi farà arrivare dieci cross da destra e dieci da sinistra. Ma per me l'importante è giocare bene per la squadra, magari con qualche gol in più. Di solito mi adatto sempre bene a compagni di reparto anche con diverse caratteristiche". (ANSA).